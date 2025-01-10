Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата

Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата. Трансляция велась на видеохостинге YouTube на канале пресс-службы Белого дома.

Президент США заявил, что площадь пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии составила почти 11 тыс. гектаров. Специалисты определили зоны бедствия. Было эвакуировано 360 тыс. человек. Джо Байден рассказал, что в настоящее время американские спасатели устраняют возгорания собственными силами. По указу федеральных властей в округ отправят дополнительные бригады пожарных и несколько специализированных самолетов. Президент не исключил, что может понадобиться помощь Канады.

«Это наиболее распространенные разрушительные пожары в истории Калифорнии», — заявил президент Байден в ходе пресс-конференции.

Из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе погибли минимум 10 человек, сообщил Mash. Представитель Департамента судмедэкспертизы округа предупредил, что жертв может быть намного больше. Спасатели начнут осмотр пострадавших территорий после ликвидации всех очагов возгорания. Шериф Лос-Анджелеса проинформировал, что число эвакуированных в результате пожаров достигло 200 тыс. человек. Вице-президент США Камала Харрис предупредила, что не каждый собственник сгоревшего жилья сможет получить компенсацию от страховой компании.

Сервис AccuWeather дал предварительную оценку ущерба, сообщило РИА Новости. Аналитики сервиса считают, что ущерб составил $135-150 млрд.

Причем ранее были названы куда меньшие суммы: ущерб от природных пожаров в Калифорнии оценивали почти на $50 млрд.