Ущерб от природных пожаров в Калифорнии уже оценили почти на 50 млрд долларов

Только за последние сутки ущерб от природных пожаров в штате Калифорния вырос в два раза и приблизился к сумме в 50 млрд долларов. Такую оценку дал банк JPMorgan Chase, и о ней сообщило издание Financial Times.

Данное финансовое учреждение устроило рассылку писем своим клиентам, в которых говорит о текущем уровне ущерба, нанесенном огненной стихией.

«Ожидаемый экономический ущерб от пожаров со вчерашнего дня увеличился более чем в два раза и приблизился к 50 миллиардам долларов», — говорится в посланиях.

Только страховые потери компаний ожидаются на уровне в 20 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в огне в округе Лос-Анджелес погиб дом Хантера Байдена, сына президента США. Здание стоимостью в 4 млн долларов полностью сгорело вместе с соседним, в котором размещалась служба безопасности Байдена-младшего.