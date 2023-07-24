Президент Турции рассказал, когда правительство рассмотрит заявку Швеции о членстве в НАТО

В понедельник, 24 июля, президент Эрдоган обратился к нации относительно планов Швеции о вступлении в НАТО. Реджеп Тайип отметил важность выполнения всех требований, которые Турция высказала Швеции: в первую очередь это исламофобия и терроризм. Не раз эта тема обсуждалась на саммитах НАТО, поэтому каждая страна понимает, над чем предстоит работать. Президент Турции выразил надежду, что парламент примет правильное решение на заседании правительства. До октября встреч политиков не ожидается.

Ранее Турция наложила вето на приятие Швеции в НАТО. С президентом Эрдоганом ряд политиков провели переговоры, после которых турецкий лидер изменил мнение. Существенный вклад в переговоры внесли генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр королевства Ульф Кристерссон и глава Евросовета Шарль Мишель. Швеция также дала гарантии Турции, что не будет признавать организации, которые в Стамбуле считаются террористическими, и будет содействовать в евроинтеграции.