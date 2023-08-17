Президент Украины передал партнерам список того, что понадобится для победы

Президент Украины в интернет-мессенджере написал, что именно хочет получить от западных партнеров для одержания победы в зоне СВО, пишет агентство «РИА Новости». Владимир Зеленский считает, что представители министерства иностранных дел и министерства обороны во время встреч с иностранными союзниками должны уделять больше внимания теме передачи техники и снарядов.

Президент Украины отметил, что правительство контролирует вопрос поставок вооружения из-за границы и наращивания собственного производства. Также был составлен список, что именно необходимо Украине от партнеров. Перечень передан министерствам иностранных дел и обороны, чтобы союзники получили четкие вводные.

Западные СМИ все чаще пишут, что к концу следующего года украинские партнеры перестанут передавать технику и снаряды, также прекратят финансирование. От конфликта на Украине наступает усталость из-за того, что все длится слишком долго. Союзники начинают подготавливать киевский режим, что скоро придется начать мирные переговоры, а также придется снизить интенсивность боевых действий.