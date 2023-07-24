Президент Владимир Путин подписал законопроект о смене пола

В силу вступают такие нововведения. Людям, которые сменили пол, не разрешено усыновлять детей. Отказ производится на основе предоставления справки о смене пола. Если в браке есть человек, который сменил пол, то его аннулируют. Внести записи в любые документы о смене пола могут только те люди, которые предоставят медицинскую справку с подтверждением клинической необходимости операции. Перед любой подобной хирургической манипуляцией будет собираться врачебный консилиум, действия которого регулирует Кабмин. Ознакомиться с документом можно на официальном онлайн-портале правовой информации. Изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса. Законопроект имеет юридическую силу со дня его вступления в силу.

Во время обсуждения законопроекта присутствовала замглавы Минздрава РФ Евгения Котова, которая проинформировала, что в период с 2018 по 2022 год было зарегистрировано более двух тысяч записей актов о смене пола.