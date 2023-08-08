Президент внесен правки в законопроекты о военном и чрезвычайном положении

Президент России Владимир Путин инициирует внесение поправок в законодательство, которое регулирует извещение ООН и Совета Европы в случае, если Россия вводит военное или чрезвычайное положение, либо отменяет его.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко согласно распоряжению Владимира Путина был назначен официальным представителем президента при рассмотрении парламентом РФ любых поправок. Распоряжение опубликовано на официальном правовом портале.

Предполагается, что Россия может заявить об изменениях в законодательстве в связи с выходом из Совета Европы, пишет ТАСС. На данный момент неизвестно, какие именно правки будут внесены в законопроекты «О военном положении» и «О чрезвычайном положении».

В настоящее время по данным статьям Конституции России президент обязан уведомить генсека ООН и генсека Совета Европы о том, что в стране объявлено чрезвычайное или военное положение. Аналогично президент обязан информировать о завершении действия военного или чрезвычайного положения. Россия с 1996 по 2022 год входила в состав Совета Европы.