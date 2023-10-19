Кирилл Логвинов: ЕС начал процедуру изолирования стран от России и Белоруссии

И. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов в эксклюзивном комментарии агентству ТАСС рассказал, что Брюссель интегрирует новую модель многоступенчатой евроинтеграции. Задача – все страны должны перестать контактировать с Россией и Белоруссией. Брюссель требует полного подчинения.

Согласно новой модели, которую применяют в Брюсселе, в Евросоюз будут в экстренном порядке принимать все государства, которые заявляли о намерении присоединиться к альянсу. Не имеет значение, выполнила ли страна необходимые условия, соответствует ли ее уровень развития странам ЕС.

Данный процесс ЕС начал еще до объявления СВО, но в 2022 году он начал развиваться еще более активно.

«На таком непростом, токсичном фоне появляется Европолитсообщество с замахом на превращение его - пусть не сразу, а со временем - в общеевропейскую политическую структуру. И главный для западников «плюс» - все страны этой «Европы» будут отрезаны от России и Белоруссии. Вероятно, именно такую «архитектуру» имела в виду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 5 октября 2023 года на третьем саммите ЕПС в Гранаде», - рассказал ТАСС и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов

Аналитический доклад о будущем ЕС, презентованный в 2023 году, познакомил мир с понятием «внешний круг». Страны могут не соблюдать в обязательном порядке законодательство ЕС и не развивать торговые отношения, но они обязуются придерживаться единой политической точки зрения по всем вопросам.

Это позволяет Евросоюзу регулировать отношения с теми странами, которые только находятся на стадии вступления. Аналитический доклад был разработан по инициативе двух стран – Германии и Франции.

От стран, которые хотят вступить в ЕС, в Брюсселе ждут полного повиновения. Старые доктрины европейского общества постепенно заменяются новыми. В Брюсселе открыто демонстрируют, что мнение РФ не имеет значения во время решения важных международных вопросов. Целью становится полная изоляция России, что нарушает международное право.

Внутренняя политическая ситуация не менее важная, чем внешняя. В 2024 году в России пройдут выборы президента. Почему у нынешнего лидера Владимира Путина нет конкурентов и чего не хватает оппозиции — в материале «Подмосковье сегодня».