Президент Зеленский обсудил с премьером Нидерланд гарантии безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном режиме обсудил с премьер-министром Нидерланд Марком Рютте меры, которые необходимо принять Киеву при поддержке других стран с целью защиты своей территориальной целостности, пишет агентство « РИА Новости ».

Владимир Зеленский также поблагодарил Нидерланды за то, что власти поддержали декларацию в поддержку Украины. Документ был инициирован НАТО и опубликован в последний день саммита странами G7. Он регулирует, как Украине завершить вооруженный конфликт с Россией. Некоторые пункты также относятся к тому, как Украине реагировать на конфликты с Россией, которые могут начаться в будущем. Ожидается, что реализация договоренностей в рамках заключенного соглашения, начнется в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерланд Марк Рютте обсудили, как помочь Киеву укрепить ПВО с целью обеспечения надежной защиты инфраструктуры Черноморской зерновой инициативы. Стороны также обсудили необходимость поставок оружия Киеву от стран-партнеров.