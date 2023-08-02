Президент Зеленский рассказал, что произойдет в ближайшие полгода на Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал послам Украины, что ближайшие полгода будут иметь фатальное значение для жителей страны в связи с началом нового политического сезона в странах-партнерах, пишет агентство « РИА Новости ». Видео обращения в ходе экстренного совещания размещено на странице социальной сети Зеленского.

«Сегодня у нас с вами особая, можно даже сказать, экстренная встреча. Сейчас – самые важные полгода», - уверен Владимир Зеленский

Совещание Владимир Зеленский назвал экстренным и важным. Скоро во многих странах начнется новый политический сезон. Прошлый год показал, что Украина занимала лидерские позиции. Настроения политиков были проукраинские. В нынешнем сезоне данная тенденции должна сохраниться. Важно, чтобы следующие полгода страны-партнеры и не только были заинтересованы во вступлении Украины в НАТО и Евросоюз.

Также важно активизировать работу над «формулой мира». Владимир Зеленский отметил, что Украина и вся Европа станут свидетелями важных исторических событий, но для этого послам и депутатам необходимо хорошо подготовиться и поработать. Если партнерство будет продолжаться, то Киев сможет восстановить Украину после вооруженного конфликта и поднять на высокий уровень экономику.