Президент Зеленский рассказал, стоит ли Украине опасаться вторжения со стороны Беларуси

Президент Украины опубликовал пост в своей социальной сети, в котором заверил граждан, что опасаться вторжения со стороны Беларуси не стоит, пишет агентство « РИА Новости ».

Владимир Зеленский ссылается на отчеты начальника ГУР МО Буданова, в которых говорится об отсутствии угрозы вторжения военных со стороны Беларуси. Это подтверждают данные разведки.

Также президент отметил, что атомные электростанции надежно защищены. Угрозы террористических актов нет. Министры отчитались перед главой украинского государства о том, что нарастили объемы ремонтов военной техники и улучшили собственное производство. Особых результатов добились в области разработок беспилотных летальных аппаратов. Также улучшена логистика.

Ранее президент Зеленский выражал обеспокоенность в связи с возможным заходом военных РФ через территорию Беларуси.