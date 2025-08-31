Президента РФ на саммите ШОС в Китае встретили песней «Калинка-Малинка»

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в личном телеграм-канале опубликовал кадры, как на саммите ШОС в Китае встречали президента РФ Владимира Путина.

Журналист рассказал, что российского лидера приветствовали под звуковое сопровождение песни «Калинка-Малинка». Павел Зарубин высказал мнение, что в зале, где проходит встреча лидеров, уже образовалась дружественная атмосфера. Российский лидер прошел по красной дорожке и направился в помещение, где состоится мероприятие.

Павел Зарубин высказал мнение, что в последнее время президент РФ Владимир Путин оказывается под пристальным вниманием СМИ, в том числе и иностранных. Около двух недель назад российский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом. За ходом переговоров с большим вниманием следил весь мир. Теперь президент Путин с четырехдневным визитом прибыл в Китай, где пройдет ряд важных мероприятий и встреч, в частности, саммит ШОС, военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В преддверии мероприятия в Кремле допускали возможность обсуждения украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин призвал Моди углублять связи КНР и Индии с помощью «танцев дракона и слона».