Си Цзиньпин призвал Моди углублять связи КНР и Индии с помощью «танцев дракона и слона»

На полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине состоялась встреча лидеров Китая и Индии. Видеозапись переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди обнародовал телеканал Ruptly. В ходе встречи китайский лидер подчеркнул важность укрепления дружбы между двумя странами.

Си Цзиньпин подчеркнул важность общей исторической ответственности двух древних цивилизаций в процессе обновления стратегий социального прогресса человечества. Он также призвал к укреплению связей в условиях глобальных изменений современного мира.

«Мы должны укреплять объединение государств, обновлять стратегии продвижения социального прогресса человечества, быть по-настоящему близкими друзьями и партнерами, которые вместе достигают успеха, реализуя совместный танец дракона и слона», – отметил Си Цзиньпин в своем обращении к Моди.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В китайской столице глава российского государства планирует провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.