При детонации снарядов в Киржачском районе пострадали военные и гражданские лица

Четыре человека пострадали из-за детонации снарядов в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

По информации издания, пострадали трое военных и один гражданский. Трое пострадавших получили незначительные повреждения. Состояние одного человека, военного, медики оценили как средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. Гражданский пациент находится под присмотром специалистов Киржачской районной больницы. Его состояние стабильное. Один из военных получает амбулаторное лечение.

«На сегодняшний день оба госпитализированных военнослужащих переведены для продолжения лечения в военный госпиталь», — сообщили в пресс-службе.

По данным Минобороны, детонация снарядов произошла по причине возгорания на территории воинской части. Детально разбираться в причинах инцидента назначены члены специализированной комиссии. По предварительной версии, инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности.

Губернатор региона Александр Авдеев распорядился об эвакуации жителей, который проживают вблизи опасной зоны. Некоторые жилые дома пострадали. Уже сформирована комиссия, которая будет контролировать ход их восстановления. На протяжении нескольких раз в день глава региона получает отчеты о ходе всех работ и дает необходимые распоряжения. Жители некоторых районов возвращаются домой. Работу предприятий восстановят после того, как ситуация в регионе будет полностью под контролем.

Ранее сообщалось, что из Киржачского района Владимирской области эвакуировали 450 человек.