Из Киржачского района Владимирской области эвакуировали 450 человек

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о том, что из Киржачского района было эвакуировано 450 человек. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в пункты временного размещения, которые развернули на базе пяти школ и двух домов культуры, было эвакуировано 450 человек. Авдеев уточнил, что все граждане обеспечены всем необходимым.

Напомним, что решение об эвакуации воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков было принято штабом. Авдеев добавил, что текущую ночь большая часть эвакуированных граждан проведет в ПВР, но некоторые отправились к родственникам. Также ранее стало известно о том, что в результате детонации боеприпасов на складе пострадали четыре человека.