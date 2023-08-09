«При кормушке»: Певица Любовь Казарновская рассказала, что ждет покинувших Россию артистов

Певица Любовь Казарновская уверена, что большая часть актеров и певцов со временем захочет вернуться на Родину. Вначале публика за границей восприняла их положительно. Пока тема переселения из России имела особенный резонанс, им уделяли много внимания. Но со временем поклонники найдут другой инфоповод, постепенно о российских звездах начнут забывать. И в итоге они захотят вернуться домой.

Поведение многих известных личностей Любовь Казарновская назвала двойным стандартом. Вначале они зарабатывали на территории России большие деньги. Звезды строили дома и дачи, покупали драгоценности и автомобили, не думая о том, все ли их устраивает в политическом строе РФ. Как только они переехали, стали указывать на проблемы в политике и экономике своей Отчизны.

«Многие из них в тучные годы очень хорошо себя чувствовали «при кормушке». Прекрасно. Они настроили себе дворцов, дач, машин, отдыхали на Багамах и Мальдивах и прочее. Почему-то [раньше] им не бросались в глаза все те вещи, которые они сейчас с удовольствием озвучивают и смакуют», - отметила российская оперная певица Любовь Казарновская

В ходе интервью изданию «Абзац» в рамках проекта «Так сказать» российская оперная певица Любовь Казарновская затронула ряд других важных тем. Рассказала, как жители Донбасса благодарят ее за оказанную гуманитарную помощь. Отметила, что необходимо предпринять для справедливого судейства в национальной театральной премии «Золотая маска».