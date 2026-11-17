Четвертый (Не)детский форум пройдет в Санкт-Петербурге 21–22 ноября. В мероприятии примут участие выпускники ежегодного международного конкурса юных чтецов «Живая классика» из Санкт-Петербурга, а также амбассадоры проекта из 40 регионов России.

Цель форума — формирование сообщества талантливых, читающих, творчески мыслящих подростков со всей страны. Все участники прошли серьезный отбор. Эксперты оценивали количество участников и уровень мероприятий, организованных амбассадорами после обучения в «Живой классике». В течение года ребята проводили литературные вечера, дебаты, квизы и творческие мастерские.

В программе форума более 20 мероприятий. Участников ждут практикумы и мастер-классы, лекции и литературные клубы, квизы и обмен опытом, встречи с представителями креативных индустрий, культурных институций, экспертами и звездами.