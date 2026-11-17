В Домодедове заключили контракт на проведение капитального ремонта учебного корпуса Домодедовской гимназии № 5. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В микрорайоне Востряково на улице Заборье, 58б, проведут капитальный ремонт учебного корпуса Домодедовской гимназии № 5. Ремонт в школе будет осуществлять ЗАО „МОСОБЛСТРОЙТРЕСТ № 11“», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2027 году.

Министр уточнил, что в здании обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок.

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