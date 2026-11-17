Истринская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, которое произошло во вторник, 17 ноября, примерно в 07:00 на 7-м километре автодороги ММК Павловская Слобода — Нахабино. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Согласно предварительным данным, водитель машины «Чери» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с микроавтобусом. В результате аварии медицинская помощь потребовалась двум пассажирам автобуса, их доставили в медучреждения для обследования и оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.