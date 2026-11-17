17 ноября на 82-м году жизни не стало знаменитого защитника «Спартака» и сборной СССР Юрия Ляпкина. О его смерти сообщила пресс-служба красно-белых.

Юрий Ляпкин рубился с канадцами в Суперсерии 1972 года, побеждал на Олимпиаде-1976, четырежды выигрывал чемпионат мира, в качестве капитан команды приводил «Спартак» к победе в чемпионате СССР.

Юрий Ляпкин родился в Балашихе. Свою карьеру он также начинал в Подмосковье — в воскресенском «Химике» Николая Эпштейна. В чемпионатах СССР защитник провел 437 матчей, забросил 126 шайб. На чемпионатах мира и Олимпиаде на его счету 45 игр с семью голами.

В последние годы Юрий Евгеньевич проживал в родной Балашихе, играл за ветеранов, принимал активное участие в общественной и спортивной жизни городского округа. Юрий Ляпкин является почетным гражданином Балашихи, его имя носит ледовая арена в городском округе.

О дате и времени прощания с легендарным хоккеистом будет сообщено дополнительно.