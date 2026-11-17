Нападающий Евгений Кузнецов опроверг предположение о том, что он намерен завершить свою карьеру. Ранее хоккеист опубликовал в соцсетях фото с повешенными на гвоздь коньками с подписью: «Всем спасибо! Все свободны!»

Пользователи увидели в этом намек на расставание с хоккеем. Кузнецов выложил скрин публикации, где на основе фотографии говорилось о завершении карьеры игрока.

«Да вы с ума сошли? Купил коньки новые, поставил их на формовку. „Всем спасибо“ — за коньки и внимание. „Все свободны“ — это на полчаса, пока они застывают. Какой закончил? Я скоро в новый клуб поеду играть», — написал Кузнецов.

Агент хоккеиста Шуми Бабаев ранее сообщал о том, что Кузнецов может подписать контракт с новым клубом в ближайшее время. Среди вариантов назывались «Амур» и «Адмирал».

Евгений Кузнецов начинал сезон в «Сибири» и покинул клуб из-за тяжелой болезни отца, который скончался 18 октября.