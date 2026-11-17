«Ак Барс» сообщил о подписании контракта со звездным новичком — 37-летним нападающим Евгением Дадоновым. Соглашение рассчитано на три сезона, включая текущий.

Дадонов провел 12 сезонов в НХЛ и шесть сезонов в КХЛ. За океаном нападающий выступал за «Флориду», «Оттаву», «Вегас», «Монреаль», «Даллас» и «Нью-Джерси». На его счету 696 матчей в НХЛ с 384 (172+212) набранными очками.

Воспитанник челябинского «Трактора» начинал играть в КХЛ за родной клуб. В 2012 году он на несколько лет вернулся из Америки, поиграв за «Донбасс» и СКА. В составе петербургского клуба нападающий дважды выигрывал Кубок Гагарина.

В «Ак Барсе» сообщили, что Дадонов присоединится к команде в декабре, когда уладит все бытовые вопросы с переездом семьи в Россию.

Ранее Евгений Кузнецов опроверг домыслы о том, что он решил завершить карьеру.