Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В деревне Старая Руза Рузского округа начался снос аварийного жилого дома № 9 1969 года постройки, его площадь составляет более 405 м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный кирпичный объект в процессе эксплуатации пришел в негодность и был признан аварийным, после чего в рамках государственной программы области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были расселены жильцы восьми квартир.

Здание демонтируют, затем территорию расчистят от строительного мусора. Работы планируют завершить до конца 2026 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.