Российская теннисистка поблагодарила соперницу за игру и восхитилась тем, что она продолжает успешно выступать после рождения ребенка. Стаховский написал, что такое поздравление является манипуляцией, поскольку Мирра не осудила военные действия на Украины да еще и получает поздравления от президента своей страны.

«В воскресенье Мирра была и лучшим игроком, и лучшим человеком. Многие поклонники тенниса устали от детского поведения как Элины, так и Марты (украинской теннисистки Костюк. — прим.). 19-летняя россиянка была взрослой на корте после матча. Элина могла бы у нее поучиться», — ответил Стаховскому американский журналист Дэйв Томас.

Мирра Андреева завершила сезон на второй строчке рейтинга, а в начале следующего года имеет отличные шансы стать первой ракеткой мира.