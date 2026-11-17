«Всем спасибо, все свободны»: Евгений Кузнецов намекнул на завершение карьеры
Хоккеист Кузнецов опубликовал фото повешенных на гвоздь коньков
Фото: [соцсети Евгения Кузнецова]
Нападающий Евгений Кузнецов опубликовал в соцети фотографию повешенных на гвоздь коньков, намекая на завершение карьеры. Хоккеист дополнил картинку подписью: «Всем спасибо! Все свободны!»
34-летний Кузнецов начинал сезон в новосибирской «Сибири», но покинул команду из-за тяжелой болезни отца. Евгений Кузнецов-старший скончался 18 октября.
Агент нападающего Шуми Бабаев сообщал, что его клиент тренируется и вскоре может подписать контракт с клубом КХЛ. Среди вариантов в СМИ назывались «Амур» и «Адмирал».
Евгений Кузнецов является одним из главных талантов поколения, которое в последний раз завоевывало для России золотые медали молодежного чемпионата мира. В 2018 году нападающий был одним из главных творцов успеха «Вашингтон Кэпиталз», выигравших единственный в своей истории Кубок Стэнли.
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