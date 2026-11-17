Нападающий Евгений Кузнецов опубликовал в соцети фотографию повешенных на гвоздь коньков, намекая на завершение карьеры. Хоккеист дополнил картинку подписью: «Всем спасибо! Все свободны!»

34-летний Кузнецов начинал сезон в новосибирской «Сибири», но покинул команду из-за тяжелой болезни отца. Евгений Кузнецов-старший скончался 18 октября.

Агент нападающего Шуми Бабаев сообщал, что его клиент тренируется и вскоре может подписать контракт с клубом КХЛ. Среди вариантов в СМИ назывались «Амур» и «Адмирал».

Евгений Кузнецов является одним из главных талантов поколения, которое в последний раз завоевывало для России золотые медали молодежного чемпионата мира. В 2018 году нападающий был одним из главных творцов успеха «Вашингтон Кэпиталз», выигравших единственный в своей истории Кубок Стэнли.

Ранее стало известно, какие санкции МОК может применить в отношении ИИХФ из-за недопуска российских спортсменов.