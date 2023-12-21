При участии президента РФ состоялось торжественное открытие трассы М-12 «Восток»

«С богом.», - сказал Владимир Путин

Трасса, протяженностью 810 километров, проходит по территории пяти регионов России: Республики Татарстан и Чувашской Республики, Московской, Владимирской и Нижегородской областей.

Глава Татарстана Рустам Минниханов во время торжественного открытия трассы рассказал президенту, что 20 декабря лично проехался по трассе. Чиновник специально воспользовался всеми услугами: заплатил деньги за пользование трассой, заправил по дороге автомобиль, остановился, чтобы перекусить.

Глава Татарстана отметил, что все сервисные службы качественно предоставляют услуги. Дорога ровная. Ехать можно с полным комфортом. Рустам Минниханов выразил благодарность за открытие современной скоростной трассы правительству и каждому рабочему, который был задействован на объекте.

«Я очень надеюсь, что тоже удастся когда-то проехать по этой дороге. Завидую вам даже, потому что это действительно особые ощущения, особенно если ехать по такой трассе, на которой вы сейчас находитесь.», - ответил президент РФ

Владимир Путин в свою очередь пожелал всем автомобилистам получать удовольствие от пользования трассой, пишет агентство «РИА Новости».

В сентябре президент России лично присутствовал на открытии трассы М-12 в Арзамасе.