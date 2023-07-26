Причиной драки в Тюмени стало подозрение в передаче ВИЧ-инфекции

Megatyumen.ru рассказывает об инциденте, который произошел в Тюмени вечером вторника, 25 июля. Возле подъезда одного из многоэтажных домов произошла драка с участием двоих мужчин и девушки по предварительным данным из-за заражения ВИЧ.

Видео инцидента появилось в социальных сетях. Двое молодых мужчин и девушка стояли у подъезда, между ними началась драка. Соседи стали свидетелями ссоры. Девушке преградили вход в дом. Она утверждала, что один из присутствующих молодых людей заразил ее знакомую ВИЧ-инфекцией. Мужчины начали толкать девушку и наносить удары.

Разобраться в ситуации журналисты смогли только из показаний соседей. Они звонили полицейским, но сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия только через 40 минут (по утверждению жителей дома). К этому времени возле дома никого не было. Наряд патрульно-постовой службы передал информацию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины конфликта. После установления личностей молодых людей и девушки, их действиям будет дана правовая оценка.