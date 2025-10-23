Курьера мошенников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны, задержали в Кашире

В Кашире задержали курьера телефонных мошенников, которые обманули ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Аферисты позвонили местной жительнице в возрасте 101 года и убедили ее назвать паспортные данные якобы для замены счетчиков. После этого позвонили якобы представители военной прокуратуры. Они убедили пенсионерку в том, что она передала личные данные ВСУ. Мошенники заявили, что женщине нужно как можно скорее задекларировать денежные средства, чтобы их не перевели на чужие счета.

На следующий день к ветерану приехал 18-летний курьер аферистов. Он получил от женщины 185 тыс. руб. Молодого человека задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Лыткарино прокуратура помогла защитить права жертвы телефонных мошенников.