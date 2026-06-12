Приехала в гости — устроила хаос: москвичка в нетрезвом виде повредила четыре машины в Твери

В Заволжском районе Твери сотрудники полиции возбудили сразу четыре уголовных дела. Фигуранткой, как сообщает телеграм-канал регионального управления МВД, стала 39-летняя женщина, приехавшая из Москвы. Ее обвиняют в том, что она расцарапала четыре легковых автомобиля, припаркованных на одной из улиц района, сообщила Газета.Ru.

«По данным следствия, женщина находилась в Твери в гостях у родственников. В ночное время, находясь в состоянии опьянения, она намеренно нанесла металлическим ключом царапины на четырех автомобилях, припаркованных во дворе», — сообщает канал.

По данным ведомства, сама задержанная полностью признала свою вину. Правоохранители подсчитали сумму нанесенного автовладельцам материального ущерба. Каждому из потерпевших причинен вред в размере от 35 тыс. руб. до 69 тыс. руб. Общая же сумма, как уточняется в сообщении МВД, превысила 185 тыс. руб. В отношении москвички возбуждены уголовные дела, ведется следствие. В ведомстве предоставили видео инцидента.

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