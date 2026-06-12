Сколько на самом деле стоит новое лицо Киркорова: хирург сделал важное заявление

Хирург оценил возможные эстетические процедуры Филиппа Киркорова и назвал примерную стоимость изменений во внешности артиста. Об этом он рассказал kp.ru .

Пластический хирург Сергей Свиридов оценил возможные процедуры, которые могли быть проведены Филиппу Киркорову, в диапазоне от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

По словам специалиста, наиболее заметные изменения касаются формы носа, что может указывать на проведенную ринопластику. Также он отметил изменения в области подбородка, которые могли быть достигнуты с помощью филлеров или хирургической коррекции.

Отдельно врач обратил внимание на скулы артиста, ставшие более выраженными, что обычно связано с липофилингом или инъекционными процедурами.

Эксперт добавил, что внешний облик певца стал более свежим и молодым, однако часть прежних черт, придававших образу узнаваемый характер, могла частично измениться. Полное формирование результата после подобных вмешательств может занимать несколько месяцев.