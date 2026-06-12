Один хотел яд, другой борщевик: что произошло с москвичами после странных экспериментов

В Москве двое мужчин пытались «прокачать» здоровье экстремальными способами и оказались в больнице. Об этом сообщает официальный канал НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, передает Газета.ру.

В Москве врачи помогли двум пациентам, которые решили улучшить иммунитет способами, далекими от медицины. Один из мужчин попытался проверить на себе действие яда гадюки и даже принес змею домой. Эксперимент закончился укусом, после которого рука сильно опухла, а пальцы приобрели синюшный оттенок. Медики отметили, что подобные идеи могут обернуться серьезным поражением органов и систем организма.

Второй пациент выбрал борщевик, поверив в его «целебные свойства». Контакт с растением привел к сильным ожогам кожи. Врачи подчеркнули, что оба случая — результат опасных попыток заменить медицинскую помощь сомнительными методами, которые могут привести к тяжелым последствиям.