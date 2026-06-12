Забота об участниках СВО и строительство соцобъектов – Глава Красногорска отчитался перед жителями о работе в 2025 году

В подмосковном Красногорске глава муниципалитета Дмитрий Волков представил жителям отчет о работе администрации за 2025 год и обозначил планы на будущее.

В сфере поддержки участников СВО помощь в 2025 году получили 172 семьи бойцов, 9 семей — квартиры в наем. Дети героев могут бесплатно посещать детские сады, продленку, кружки, получать горячие обеды в школах. Волонтеры округа собрали 120 тонн гуманитарной помощи.

В здравоохранении отмечен существенный прогресс: в Детском клиническом центре имени Рошаля помощь получили более 32 тыс. детей за год, всего — свыше 460 тыс. пациентов. В Красногорской больнице провели 18 тысяч операций (из них 3,5 тыс. — кардиологические), идет капремонт стационара на 32 тыс. кв. м. Планируется открытие поликлиники на 150 посещений в ЖК «Новая Рига» и пристройки к поликлинике в Нахабино на 550 мест.

За последние пять лет в округе открыли 16 школ и 28 детских садов, в 2025‑м — три новые школы и несколько детсадов. Сфера образования охватывает более 80 тыс. детей. Развивается ЖКХ: проведена модернизация теплоснабжения, АО «Водоканал» заменил 300 м аварийных сетей. В рамках «Светлого города» обновили освещение на нескольких улицах.

В Красногорске благоустроены десятки дворов, 49 народных троп, 24 детские площадки, реализованы четыре крупных проекта — Яблоневый сквер, Городской парк и другие. Отремонтировано свыше 150 км дорог за четыре года, запущены шесть новых маршрутов, открыт путепровод в Аникеевке.

Запуск станции метро «Липовая Роща» запланирован на 2027 год. Модернизирован стадион «Зоркий», построено шесть площадок, отремонтировано 12. В сфере культуре проведено более 11 тыс. мероприятий, которые привлекли свыше миллиона посетителей, отремонтирована музыкальная школа им. Наседкина.

Красногорский МФЦ оказал более 730 тыс. услуг, в рамках программы «Безопасный город» установлено еще тысяча камер видеонаблюдения (всего их стало 9,5 тыс.). В 2026 году откроется новое здание Госавтоинспекции и центр кинологической службы УМВД, резюмировал Волков.