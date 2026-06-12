Это следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП, передает РИА Новости .

Что произошло на КПП в Эстонии в День России и почему люди часами стоят в очереди

В День России на эстонской стороне КПП в Нарве образовалась длинная очередь из желающих попасть в РФ, движение оказалось заметно перегружено.

В эстонской Нарве в праздничный день на пункте пропуска зафиксировано значительное скопление людей и автомобилей, ожидающих пересечения границы с Россией. По данным трансляции с камеры наблюдения, к утру со стороны Эстонии сформировалась протяженная очередь, а на парковке находилось более 80 машин.

Ранее Санкт-Петербургская таможня предупреждала о возможном увеличении нагрузки на границу в праздничные даты и отмечала, что российская сторона готова к росту пассажиропотока. При этом подчеркивалось, что очереди могут возникать из-за особенностей работы эстонских государственных структур.

Дополнительно сообщалось, что после изменений режима работы КПП и сокращения часов функционирования пункта «Нарва-1» нагрузка на переходы стала более заметной, что отражается на передвижении жителей приграничных районов.