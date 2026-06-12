Рекордсмен мира из Подмосковья Сергей Бойцов прыгнул с башни «Меркурий» в Москва-Сити на 338 м

В канун Дня России в столице произошло событие, которое уже окрестили технически сложным и символически насыщенным. Профессиональный спортсмен-экстремал, бейсджампер и многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов, также известный как член Федерации воздухоплавательного спорта России и генеральный директор компании «Создан Небесами», совершил уникальный трюк. Уроженец Подмосковья прыгнул с парашютом с 338-метровой высоты башни «Меркурий», расположенной в деловом центре «Москва-Сити».

«Для меня каждый прыжок – это возможность выйти за пределы привычного и доказать, что невозможное становится возможным, если верить в свою цель и упорно к ней идти. Именно такие качества, как смелость, трудолюбие, дисциплина, взаимная поддержка и умение работать в команде, всегда отличали нашу страну и ее людей», – отметил многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов.

Данная акция, как сообщил сам спортсмен, приурочена сразу к двум значимым событиям: государственному празднику — Дню России — и Международному фестивалю молодежи 2026 года. Последний, по информации организаторов, реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Этот прыжок, уточняется в сообщении, вошел в историю как первый официальный бейс-прыжок со здания, выполненный с использованием дымовой шашки на территории России.

«Этот прыжок мы посвятили Дню России – празднику страны, которая всегда славилась сильными, смелыми и целеустремленными людьми. Уверен, что именно вера в общую цель, взаимная поддержка, трудолюбие и командный дух помогают нам достигать самых амбициозных результатов и устанавливать мировые рекорды. Только благодаря единству, доверию друг к другу и пониманию, что мы – одна команда, возможно совершать то, что кажется невозможным», – отметил многократный рекордсмен мира из Подмосковья Сергей Бойцов.

Выбор локации, в свою очередь, также был не случаен. Меркурий — планета, максимально приближенная к Солнцу, где днем царит невыносимый жар, а ночью — ледяной холод. Этот космический контраст, как рассказал рекордсмен, стал метафорой его подготовки к рекорду: в ней соединились огонь смелости и холод инженерного расчета.

«Мне также близка философия Международного фестиваля молодежи и его девиз – “Следуй за мечтой”. Молодежь во всем мире объединяет стремление развиваться, открывать новые горизонты и менять мир вокруг себя. Надеюсь, что этот проект вдохновит молодых людей не бояться ставить перед собой амбициозные задачи и двигаться вперед», – рассказал Бойцов.

Фото: [ Михаил Пешков ]

Как уточнили организаторы, на подготовку к этому рискованному трюку ушло четырнадцать дней. Ранним утром, когда часы показывали 4:15, на высоте 338,8 метра Сергей Бойцов развернул полотнище российского триколора. Спустя пятнадцать минут, в 4:30, экстремал включил цветной дым и устремился вниз.

Падение в свободном режиме, по данным участников события, продолжалось до тех пор, пока высотомер не показал критическую отметку в 100 метров. Это, поясняется в информации, примерно соответствует уровню 22-го этажа (всего в здании их 75 надземных). У самой поверхности земли спортсмен выпустил купол парашюта — и он, примечательно, тоже был раскрашен в цвета национального флага.

Ранее сообщалось, что в День России в Доме правительства Московской области прошла торжественная церемония вручения наград.