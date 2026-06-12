Один язык резко изменил рынок труда: зарплаты поднялись до новых уровней

Число вакансий со знанием китайскогоязыка в России за три года значительно выросло, а зарплатные предложения в этой сфере увеличились. Об этом сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на исследование онлайн-школы, передает Газета.ру.

В России за последние три года почти вдвое увеличилось количество вакансий, где требуется знание китайского языка. Согласно исследованию онлайн-школы, число таких предложений выросло с 3,6 тысячи до 5,8 тысячи в период с 2022 по 2025 годы.

Средний уровень оплаты труда по таким позициям также увеличился и достиг примерно 101,9 тысячи рублей, что на 45% выше показателей трехлетней давности. Участники опроса считают, что владение китайским языком может существенно повысить доход специалиста, иногда до уровня 150–300 тысяч рублей.

Наибольший спрос на сотрудников со знанием китайского наблюдается в административной сфере, логистике, транспорте, продажах, закупках и IT. Эксперты отмечают, что китайский язык стал одним из наиболее востребованных иностранных языков после английского.