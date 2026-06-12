Аукцион 30 июня: украинские власти оценили недвижимость блогера и дизайнера Лебедева в Киеве

Недвижимость известного блогера и дизайнера Артемия Лебедева, расположенная в Киеве, выставлена на продажу с торгов. О таком решении сообщил Дмитрий Наталуха, занимающий пост председателя Фонда государственного имущества Украины. Информация появилась на его официальной странице в запрещенной в РФ социальной сети Facebook*, сообщила Lenta.ru.

«Осматривали очередное подсанкционное имущество, которое скоро пойдет с молотка. На этот раз — квартиру Артемия Лебедева», — написал он.

По словам чиновника, речь идет о квартире площадью 138,5 кв м, которая находится в исторической части украинской столицы. Торги намечены на 30 июня. Наталуха уточнил, что стартовая цена лота составит $236 тыс., что по текущему курсу равняется примерно 17 млн руб.

Примечательная деталь, на которой заострил внимание глава ФГИУ, касается личных вещей семьи блогера. Как отметил Дмитрий Наталуха, им не разрешили забрать принадлежавшие им предметы из квартиры. Чиновник пояснил, что украинское правительство в подобных случаях действует по аналогии с другими изъятыми объектами, не делая для кого-либо исключений. Сам Лебедев, по данным издания, пока публично не комментировал ситуацию.

Ранее сообщалось, что певица Таисия Повалий лишилась дома под Киевом после двух лет борьбы.

*Запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.