Ужас в подмосковной деревне: подросток устроил резню в частном доме — его заключили под стражу

В Московской области суд избрал меру пресечения для несовершеннолетнего иностранца, обвиняемого в особо тяжком преступлении. Как сообщается в официальной информации, ходатайство в суд направил следователь территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области. Ведомство разместило информацию в канале на платформе «Макс».

По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 11 июня. Обвиняемый, как сообщается в материалах дела, ворвался в частный дом, расположенный в подмосковной деревне Терновка. Внутри в тот момент находился знакомый ему мужчина вместе с двумя сыновьями.

Подросток, по версии следствия, нанес ножевые ранения хозяину дома и одному из мальчиков. Второму ребенку, как уточняется в информации, удалось спрятаться и избежать нападения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его сын, получивший тяжелые ранения, был экстренно госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

После совершения преступления обвиняемый, по данным ведомства, скрылся с места трагедии, угнав автомобиль погибшего. Однако находиться на свободе ему удалось недолго. Как подчеркивают в СК, в кратчайшие сроки фигуранта задержали по горячим следам.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 16-летнему иностранному гражданину в убийстве местного жителя и покушении на убийство его сына (ч.1 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.30 п. "а,в" ч.2 ст.105 УК РФ)», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что москвичка в нетрезвом виде повредила четыре машины в Твери.