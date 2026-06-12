«Дороже, чем в Барвихе»: певец Агаларов выкупил участок у соседа в Азербайджане из-за лая 20 собак

Певец и предприниматель Эмин Агаларов в недавнем интервью Ксении Собчак раскрыл детали необычной сделки с недвижимостью, которая растянулась почти на восемь лет. Как признался артист, он выкупил соседский участок в Азербайджане за 3 млн руб. Причиной, по его словам, стали отнюдь не инвестиционные соображения, а постоянный шум, мешавший нормально отдыхать, сообщил Super.

Агаларов пояснил, что речь идет о территории, расположенной в старой части курортного проекта. Прямо по соседству с его владениями находился недостроенный дом, в котором содержалось около 20 собак. Постоянный лай, как подчеркнул музыкант, создавал серьезный дискомфорт и ему самому, и его гостям.

«У меня гости приезжают: фестиваль, рестораны. Меня это очень раздражало», — объяснил Эмин.

Переговорный процесс, по информации, прозвучавшей в интервью, затянулся на долгие годы. Сосед, судя по всему, не горел желанием расставаться с участком. В итоге Агаларов приобрел территорию площадью 30 соток. Сумму сделки артист назвал неожиданно высокой.

«Торги шли восемь лет. В итоге я заплатил $3 млн. Дороже, чем в Барвихе», — отметил исполнитель.

Ранее сообщалось, что экс‑директор певца Олега Газманова требует от певца 44 млн руб.