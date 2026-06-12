В День России президент Владимир Путин выступил на торжественной церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в Большом Кремлевском дворце. Глава государства подчеркнул, что граждане страны встречают этот праздник с особым чувством — с теплотой и душевным отношением к Родине, а также с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений предков, передает РИА Новости.