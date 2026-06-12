«Тысячелетний путь — единое целое»: Путин — о значении Дня России и уважении к истории страны
Путин: День России встречают с гордостью за свершения предков
Фото: [kremlin.ru]
В День России президент Владимир Путин выступил на торжественной церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в Большом Кремлевском дворце. Глава государства подчеркнул, что граждане страны встречают этот праздник с особым чувством — с теплотой и душевным отношением к Родине, а также с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений предков, передает РИА Новости.
Обращаясь к собравшимся, Путин отметил, что праздник встречают с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути российского государства составляют единое целое. Торжественная церемония традиционно проходит в Большом Кремлевском дворце, где глава государства вручает награды выдающимся деятелям науки, культуры, производства и других сфер.