Приезд певицы Ларисы Долиной в Казань на фестиваль «Аксенов-фест» спровоцировал скандал

В Казани в период с 20 по 22 сентября состоится фестиваль «Аксенов-фест», в рамках которого запланировано вручение премии «Звездный билет». Хедлайнер мероприятия – певица Лариса Долина. Билеты разбирают настолько быстро, что спустя два часа после регистрации не осталось ни одного свободного места, сообщает inkazan.ru .

Местные жители возмущены, почему у них нет возможности присутствовать на премии «Звездный билет» и на самом фестивале. Получить билеты можно было несколькими способами – в телефонном режиме или через сайт централизованной библиотечной системы Казани. После того, как открыли доступ к сайту и номерам телефонов, спустя два часа все билеты забронировали.

Горожане обратились с жалобой к руководителю исполкома Казани Рустему Гафарову. Спикер отметил, что ранее также проступали недовольные замечания по данному поводу, поэтому список свободных мест уже был увеличен.

Фестиваль «Аксенов-фест» посетят известные писатели, поэты, журналисты и литературные редакторы. Цель мероприятия – познакомить аудиторию с современными авторами и тенденциями в литературе. Билеты на мероприятие были доступны в бесплатном формате.