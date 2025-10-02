Пятерых осудили за хулиганство и убийство в Свердловской области

Пресс-служба судебных органов Свердловской области проинформировала о вынесении приговора пятерым лицам, признанным виновными в участии в драке, повлекшей смерть человека. Им инкриминировано совершение преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).

Согласно материалам дела, 20 апреля 2024 года ночью возле кафе «Далида» между Файзиддином Аюбовым, Бахтоваром Хусейновым и двумя другими гражданами произошла ссора. Хусейнов нанес удар одному из оппонентов, что спровоцировало потасовку, в которой также приняли участие Манучехр Кодиров, Сафарбек Ходжаев и Файзиддин Аюбов.

Все они наносили удары потерпевшим руками и ногами. В ходе драки Хусейнов воспользовался ножом, нанеся ранения одному из потерпевших в область груди, а другому — в живот. Один из раненых скончался от полученных повреждений, второго удалось спасти благодаря оперативной медицинской помощи.

Четверо обвиняемых получили тюремные сроки, варьирующиеся от трех до пяти лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Хусейнов, помимо хулиганства, был признан виновным в совершении убийства (статья 105 УК РФ) и покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также удовлетворил требования истцов о возмещении причиненного вреда.

