Приказали рыть могилу: В Челябинске две девушки издевались над женщиной из-за неприязни

Две девушки из Челябинской области 2000 и 2005 года рождения издевались над 54-летней женщиной из-за личной неприязни к ней: похитили, удерживали в закрытом помещении, избили и приказали рыть себе могилу. Возбуждено уголовное дело, сообщает kursdela.biz .

Сначала девушки похитили женщину, которая им не нравилась. Они закрыли ее в багажнике автомобиля. Это произошло в ночь на 29 апреля. Позже вывезли в другой населенный пункт, где некоторое время удерживали в закрытой квартире. Периодически девушки наносили удары женщине. Били по всему телу.

После женщину вывезли в лесной массив. Девушки сообщили, что намерены убить заложницу. Они приказали ей рыть для себя могилу. Узница выполняла все их требования. Пока она выкапывала яму, девушки наносили ей удары. Затем они оставили ее в лесу, а сами уехали. Ночь женщина провела одна на улице.

В связи с похищением открыли уголовное дело. Следователи собрали доказательную базу и передали материалы для рассмотрения в Каслинский горсуд.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал о новом виде мошенничества. Аферисты находят предлог, чтобы человек покинул квартиру, сменил сим-карту и временно уехал, не сообщив родных. Потом вымогают деньги у родственников, заявляя о похищении.