Пробки и третий номер сложности: в Петербурге горит историческое здание на Невском, связанное с семьей Дуровых

Серьезный пожар вспыхнул в доме №65 по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге — том самом здании, где расположена квартира, принадлежавшая матери основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова.

По данным 47news, как минимум до 2023 года собственницей большой квартиры на верхнем этаже являлась Альбина Александровна Дурова — полная тезка матери братьев Дуровых. Выписка из Росреестра это подтверждает.

Возгорание на чердаке шестиэтажного жилого здания зафиксировали в 14:56 11 апреля. Сначала площадь горения оценили в 100 квадратных метров, но уже через час она выросла до 600 «квадратов». В 15:12 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, а в 16:01 — третий номер сложности (высокий уровень). Из-за тушения огня в пробках встали Невский проспект и прилегающие улицы. Сведений о пострадавших на момент публикации не поступало.

Дом №65 — известное здание в историческом центре Петербурга, расположенное недалеко от станции метро «Маяковская». В разные годы здесь жили известные деятели культуры и науки. Связь с семьей Дуровых привлекла к пожару дополнительное внимание общественности. Причины возгорания пока не сообщаются, на месте работают пожарные расчеты.

Ранее дачникам напомнили о безопасной дистанции до леса.