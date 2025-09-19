Приморцы опровергли «московские мифы» о поведении китайцев в российском регионе

По информации издания, многие россияне убеждены, что китайцы приезжают в регион и покупают много российских продуктов и сувениров. В итоге страдают местные жители. В магазинах якобы остаются пустые полки. Особенно склонны так считать москвичи. Корреспондент «Восток‑Медиа» Александра Мамедова опровергла этот миф: дефицита продуктов в регионе нет. Китайцы действительно покупают много российских товаров. Однако и россияне, по мнению журналистов, за границей ведут себя аналогичным образом. Иностранные туристы покупают сувениры и особенно любят шоколад.

«Еще недавно шоколад из России считался лучшим подарком для жителей Суйфэньхэ. Их привычка активно скупать косметику и одежду — совершенно нормальное явление», — высказала мнение Александра Мамедова.

Выпускающий редактор издания Александр Дедов рассказал, что в регионе есть магазины, специально открытые для китайцев. Обычно продукция там стоит выше, чем в других торговых точках. Жители Приморского края не будут их посещать. Преимущественно товары покупают туристы из Китая, которых привозят гиды на автобусах. Журналист рассказал, что граждане Китая приезжают в российский регион не только с целью отдыха.

«У меня вон этим летом ремонт в подъезде делали китайцы. Двое работать умеют, один делает вид, что понимает по-русски», — рассказал редактор.

По информации издания, интерес китайцев к культуре и продуктам положительно влияет на экономический рост региона.

