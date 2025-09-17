От чебуреков до «шашлыка» шаокао: какие кулинарные открытия сделали россияне в Китае?

После отмены визы в Китай некоторые россияне уже отправились в путешествие. Жители Ростова-на-Дону рассказали, что особое удивление у них вызвала местная кухня. Несмотря на необычный вид блюд, некоторые по вкусу напоминают привычную россиянам уху или чебуреки, сообщил rostovgazeta.ru.

Ростовчанин Игорь Кириллов рассказал о сходстве донской и китайской кухни. Например, лапша с бульоном мужчине похожа на уху, а жареные пельмени цзяоцзы — на чебуреки. Россиянин отметил, что в пищу добавлено много специй и соусов, что не свойственно блюдам в РФ.

«Мы пробовали пекинскую утку, димсамы, лапшу удон. По вкусу многое напоминало наши блюда», — рассказал дончанин.

Ростовчанка Евгения Проскурин поделилась историей, которая произошла с ней во время путешествия в Китай. Она посетила небольшое кафе, где заказала суп. Выяснилось, что бульон был сварен на куриных лапках. Их не вытащили из супа, а так и подали в тарелке. Женщина призналась, что блюдо выглядело неаппетитно, будто из фильмов ужасов. Россиянка решилась попробовать суп, но есть не смогла.

Ростовчанка Евгения также рассказала, что однажды выбрала в меню блюдо шаокао. Она призналась, что отдала предпочтение исключительно из-за необычного названия. Само блюдо по вкусу напомнило шашлык. Оно оказалось вкусным и привычным.

Ранее сообщалось, что россиянин описал настоящий Китай фразой «всем на тебя абсолютно наплевать».