«Принять этот вызов и победить»: Папа Римский Франциск обратился к молодому поколению

Папа Римский Франциск призвал молодое поколение не делать одну проблему более глобальной, чем другую, а быть внимательным к любому горю: миграции, бедности, спаду рождаемости, экологическим проблемам планеты. Все эти трудности придется решать молодому поколению. Папа Римский Франциск призвал девушек и юношей быть активными и иметь собственную позицию относительно происходящего, не бояться рисковать и действовать.

«Вы - поколение, которое может принять этот вызов и победить. У вас есть самые передовые научные и технологические инструменты, но, пожалуйста, не попадите в ловушку пристрастных мнений», – заявил Папа Римский Франциск

В момент, когда мир частично охватила Третья мировая война важно думать, что это не станет концом света, а лишь перерождением чего-то более глобального. Правильный настрой человечества поможет преодолеть любые трудности.

«Пойдем на риск думать, что мы не находимся в агонии, а в родах, не в конце, а в начале великого спектакля. Требуется мужество, чтобы думать так. Так будьте главными героями "новой хореографии", которая ставит в центр человеческую личность, будьте хореографами танца жизни», - призвал Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск назвал мир общим домом и отметил, что каждый человек должен думать о нем и заботиться. Важно иметь четкую позицию и не соглашаться на компромиссы. Любой компромисс в будущем обернется трагедией. Папа отметил, что об этом подробно рассказывал в авторской социально-экологической энциклике Laudato si. Он обратил внимание, что есть эволюция, а есть прогресс. Эти два понятия важно различать. В современном мире прогресс провоцирует регресс.