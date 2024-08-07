Принцесса, Эндже и Солихабону родились в Кузбассе в 2024 году

Информационно-аналитический портал ЗАГС Кузбасса перечислил самые редкие и популярные имена, которые родители выбирали для своих детей с начала 2024 года, сообщает sibdepo.ru .

Некоторые родители девочек выбирают для своих дочерей необычные имена. Так, в регионе родились Принцесса и Эндже, Алевтина и Солихабону. Не отстают и родители наследников, которые отдают предпочтение оригинальным мужским именам. Например, Ахмаджон и Эрвин, Халил и Довуд.

Однако есть и те горожане, кто придерживается старых традиций и называет своих детей более привычными для россиян именами. В число самых распространенных вошли София и Артем. С начала 2024 года в регионе появилось 277 Софий и 269 Артемов.

В Топ-3 популярных женских имен вошли: Ева, Варвара и Виктория. Первую позицию в Топ-3 популярных мужских имен занимает Михаил, следом — Александр и Тимофей. Менее распространенные, но все же входят в первую четверку имен, — это Мирон и Варвара.

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