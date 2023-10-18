«Главное, какая цифра получится»: нумеролог раскрыла будущее детей с тройными и сокращенными именами

Родители из Москвы удивили остальных россиян необычным выбором имен для своих детей. На смену экзотическим, таким, как Даэнерис и Офелия, пришли двойные или тройные, например, Александра Флор де Мария, пишут РИА Новости со ссылкой на столичный ЗАГС. Также в моду вошли сокращенные имена: Саши, Миши, Коли и Светы по паспорту.

Нумеролог Фарида Красавкина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», может ли сокращенная версия имени повлиять на судьбу ребенка.

«Имя должна давать мама, потому что она связана с ребенком энергетически. Абсолютно неважно, какое количество букв в имени, может быть даже две или три. Также имя может быть двойным и тройным. Самое главное — какая цифра в итоге получится», — отметила Красавкина.

Некоторые родители идут по пути «облегчения» имени, отметила нумеролог, потому что думают, что полное будет иметь слишком тяжелую энергетику, но это заблуждение. Не бывает такого, чтобы энергетика человека отягощала его через имя, потому что оно, наоборот, помогает и показывает его предназначение, добавила Красавкина.

«Помимо даты рождения, мы имеем фамилию, имя, отчество — все это совокупность родовых талантов, и желательно записывать в свидетельство именно фамилию биологического отца. Так же важно, как мы каждый день называем друг друга. Лучше Елизавету называть полным именем, чем сокращенным, так как совокупность чисел дает положительную характеристику» — пояснила эксперт.

Судьба человека меняется, если он отказывается от своего имени и берет другое, убеждена нумеролог. Короткое или длинное, но свое дает каждому человеку набор уникальных качеств и энергий. А новое не факт, что принесет удачу, ведь нумерологически оно может человеку не подойти, заключила эксперт.

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