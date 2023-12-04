Приобщение ребенка к церкви: Что рекомендовано делать 4 декабря

4 декабря сигнализирует о том, что настал важный день. Сегодня, пусть и неофициально, но принято писать письмо Дедушке Морозу и указывать, что хочется получить в качестве подарка. Обнять близкого можно не просто так, а в честь Международного дня объятий. Православные же отмечают введение во храм Божией Матери, сообщает 56orb.ru . Редакция рассказывает, что можно и нельзя делать в этот день.

Православный праздник входит в перечень 12 одних из самых почитаемых. В этот день рекомендовано приобщать ребенка к церкви, если ранее этого не было сделано. Ребенка причащают. Можно исповедываться, особенно если дочь или сын достигли семилетнего возраста.

Верующие ходят на утреннюю и вечернюю службу. После принято встречаться с родными дома, устраивать застолья, но без спиртных напитков. Употребление алкоголя запрещено. Кроме того, не стоит ссориться и одалживать деньги, заниматься тяжелым трудом.

Принято считать, что в этот праздник земля соединяется с небом. Каждый верующий понимает, с какой целью необходимо беззаветно служить Богу.