Приревновала к собственной матери: В Челнах на почве ревности убили девушку

В Челнах мужчина убил свою девушку из-за того, что она приревновала его к своей матери, сообщает inkazan.ru . Суд вынес приговор.

Инцидент произошел недавно. В одном из домов собралась большая компания. Люди распивали спиртные напитки и отдыхали. Гости решили остаться с ночевкой. Посреди ночи каждый находил себе уголок, где собирался переночевать.

Мужчина и его возлюбленная легли не вместе. Он нашел свободное место возле ее матери. Девушка предположила, что между мужчиной и ее матерью была интимная близость. Она устроила скандал. Мужчина в момент ссоры ударил девушку по голове несколько раз.

Потерпевшая упала и потеряла сознание. По словам свидетелей, позже она просыпалась несколько раз и снова засыпала. Спустя время, девушка скончалась. Ее возлюбленного обвинили в смерти по неосторожности. У мужчины есть непогашенная судимость, что учел суд во время слушаний. Его отправили в колонию сроком на шесть лет.

Информацией о трагедии с изданием поделился собственный источник.

Ранее стало известно, что подросток из Екатеринбурга убил девушку, а потом ее мать. Психолог Артур Вафин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что могло побудить школьника совершить преступления.