Пришло золотое время: рыболовы рассказали, где искать клевые места

Рыболовы рассказали, где искать клевые места и на какую рыбу можно рассчитывать в начале осени, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, осень — золотое время для рыболовов. В сентябре рыба проявляет активность. Температура воды снижается, что делает существование рыбы более комфортным. Рыболов с 11-летним стажем Андрей Кулагин высказал мнение, что сентябрь — это вторая весна. В это время можно рассчитывать на хороший улов карасей, лещей, судака, щук, окуня и сазана. Эксперт отметил, что значение имеет регион и место, где ловят рыбу — озеро, река или море.

«Осень — это пора активного жора у многих видов рыбы. Рыба нагуливает жир перед холодами и потому клюет жадно», — отметил Кулагин.

Рыбак из Азова Николай Кондратенко рассказал, что осенью легко ловить щуку. В сентябре хищная рыба уверенно хватает блесну из-за проявления злости. Оптимальное время для ловли — 5–6 утра. Рыболов Кулагин отметил, что в сентябре самая лучшая наживка для ловли сазана — кукуруза или бойлы. Лещ активно интересуется червями. Эксперт рекомендует брать целый пучок червей.

Россиянин поделился мнением, что залог хорошей ловли — прикормка выбранной точки. Он призвал рыболовов не лениться. В противном случае можно не дождаться ни одной поклевки.

«Главное — не лениться и прикармливать точку, иначе поклевок может и не быть», — добавил Кулагин.

Ранее сообщалось, что после поимки 280-килограммового гиганта рыбак обратился с необычной просьбой.